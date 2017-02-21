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21 февраля 2017, 19:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Крис Пол подпишет с «Клипперс» новый контракт на сумму свыше $ 200 млн

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол откажется от текущего контракта на следующий сезон и подпишет с калифорнийским клубом новое соглашение на сумму, превышающую $ 200 млн, утверждает Basketball Insiders.

По действующему контракту Полу осталось отыграть за «Клипперс» сезон-2017/18, за который заработает $ 24,26 млн.

По информации источников, знакомых с ситуацией, на данный момент уже имеется устная договорённость между игроком и клубом о подписании многолетнего контракта.
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