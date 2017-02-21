Крис Пол подпишет с «Клипперс» новый контракт на сумму свыше $ 200 млн

По действующему контракту Полу осталось отыграть за «Клипперс» сезон-2017/18, за который заработает $ 24,26 млн.



По информации источников, знакомых с ситуацией, на данный момент уже имеется устная договорённость между игроком и клубом о подписании многолетнего контракта.