«Индиана» не хочет обменивать Пола Джорджа
«Индиана Пэйсерс» отказалась от предложения по обмену своего лидера Пола Джорджа, сообщает ESPN.
В клубе хотят сохранить своего форварда ещё до выхода на рынок благодаря многомиллионному контракту. В «Пэйсерс» считают, что Джорджу удастся попасть в символическую пятёрку сезона.
Ранее сообщалось, что клуб готов обменять свой выбор первого раунда драфта 2017 года на опытного форварда или игрока передней линии.
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