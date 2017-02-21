«Индиана» не хочет обменивать Пола Джорджа

В клубе хотят сохранить своего форварда ещё до выхода на рынок благодаря многомиллионному контракту. В «Пэйсерс» считают, что Джорджу удастся попасть в символическую пятёрку сезона.



Ранее сообщалось, что клуб готов обменять свой выбор первого раунда драфта 2017 года на опытного форварда или игрока передней линии.