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21 февраля 2017, 16:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» не хочет обменивать Пола Джорджа

«Индиана Пэйсерс» отказалась от предложения по обмену своего лидера Пола Джорджа, сообщает ESPN.

В клубе хотят сохранить своего форварда ещё до выхода на рынок благодаря многомиллионному контракту. В «Пэйсерс» считают, что Джорджу удастся попасть в символическую пятёрку сезона.

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять свой выбор первого раунда драфта 2017 года на опытного форварда или игрока передней линии.
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