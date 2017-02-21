Казинс в Новом Орлеане. Как расстаться со звездой и заставить всех себя ненавидеть

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Матч звезд только-только успел закончиться, но все медиа и соцсети уже обсуждали поначалу показавшийся забавным слух — «Сакраменто» обменял Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан». Но буквально через несколько часов стало понятно, что это ровно тот случай, когда дыма без огня не бывает. А уже во вторник «Кингз» подтвердили сделку. Калифорнийцы также отдали Омри Касспи, а взамен получили Бадди Хилда, Лэнгстона Гэллоуэя, истекающий контракт Тайрика Эванса, пик первого раунда драфта-2017, защищенный в «топ-3», и пик второго раунда.

ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ШУМА?

Переведем это на обычный язык: «Сакраменто» расстался с игроком, общепризнано входящим в число 20 лучших в лиге (и в топ-3 на своей позиции), трехкратным участником Матчей звезд, вокруг которого можно и нужно строить команду. Центрового, в нынешнем сезоне в среднем набиравшего 27,8 очка, делавшего 10,7 подбора, 4,9 передачи, 1,4 блок-шота и 1,3 перехвата за игру (и лишь троим в истории НБА удалось закончить сезон с такой линией — Кариму Абдул-Джаббару, Дэвиду Робинсону и Ларри Берду).

Ради чего? Истекающего контракта Эванса, который «Кингз» сами же когда-то не захотели с ним подписывать. Гэллоуэя, сумевшего закрепиться ни в кошмарных «Никс», ни в бедовых «Пеликанс», чья продуктивность лишь падала на протяжении трех сезонов в лиге — с такой тенденцией обычно едут в Европу или Китай. И новичка, выбранного под общим шестым номером на прошлогоднем драфте. Хилду уже 23 года, так что надеяться на безумный прогресс там не приходится. А его игра в дебютном сезоне намекает, что в лучшем случае парень станет добротным, возможно, даже звездным, но ограниченным ролевым игроком.

Игроков такого уровня, как Казинс, вообще меняют крайне редко (а в будущим, учитывая новое коллективное соглашение, станут еще реже). Пожалуй, последней сравнимой по влиянию на лигу сделкой был обмен Кармело в 2011. Но тогда хотя бы все знали, что сам Энтони требует, чтобы его отпустили из «Денвера». А тут клуб самолично отдает звездного игрока, получая за него веревку и пару кусков мыла. Так что не удивительно, что все заголовки профильных СМИ в воскресенье были именно о переходе Казинса, а не только что завершившемся Матче звезд.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО?

Потому что «Сакраменто» — это почти эталонный пример плохой организации в этой лиге. Наверное, Михаил Прохоров вздохнул с облегчением, когда на другом побережье страны появился Вивек Ранадиве — теперь больше никто не назовет российского бизнесмена худшим владельцем в НБА.

Слухи о возможном обмене появились давно. В клубном руководстве, по сути, шла полноценная гражданская война между лагерем тех, кто хотел строить «Кингз» вокруг Казинса, и теми, кто хотел от него избавиться. Репутация самого центрового создавала достаточно причин для того, чтобы вокруг все горело синим пламенем.

Демаркус — капризный эгоцентрик с тяжелым характером и непростым детством, оставившим в напоминание немало комплексов. Разговоры о том, как с ним нелегко ужиться, циркулировали давно, а после обмена об этом прямым текстом заявил комментатор матчей «Королей»: «Почти все одноклубники Казинса за последние семь лет ненавидели играть с ним».

Проблема в том, что эти слухи, видимо, распускал как раз лагерь противников центрового, что отнюдь не упрощало задачу его обмена. Согласно опросам в начале сезона, большая часть генменеджеров клубов НБА сомневалось в том, стоит ли ввязываться в эту сделку, ведь появление такого человека в команде может разрушить ее изнутри. И поэтому долгое время дальше слухов дело не заходило.

Наконец лагерь сторонников обмена победил. Судя по всему, решение избавиться от Казинса исходило от самого Ранадиве, недовольного репутацией своей главной звезды, кучей его технических предупреждений. К тому же стало очевидно, что «Кингз», скорее всего, вновь не сумеют пробиться в плей-офф.

Вот только владельца команды почему-то не смущало, что время для обмена было, мягко говоря, неудачным. Ценность Казинса на рынке прямо сейчас фактически достигла своего минимума (спасибо слухам и прочем сторонним факторам) — даже «Лейкерс» не захотели расставаться ради него с Ингрэмом. Если у тебя есть звезда, ты не пытаешься ее спихнуть куда попало, даже если очень этого хочешь. Нужно ходить с важным видом и говорить о том, как ценен для вас этот игрок, набивая ему цену. В «Сакраменто» решили поступить прямо наоборот.

Владе Диваца можно было бы посочувствовать за доставшуюся ему роль козла отпущения в ситуации, когда решение об обмене явно навязывается сверху. Но последующие комментарии продемонстрировали столь вопиющий непрофессионализм генерального менеджера калифорнийцев, что остается лишь недоуменно разводить руками. «Если бы мы прождали еще, то сумели бы выручить гораздо меньше. Хотя пару дней назад у меня было и более выгодное предложение». Восхитительная безалаберность. Всем бы быть такими последовательными.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С «САКРАМЕНТО»?

«Кингз» также отчислили Мэтта Барнса, чтобы освободить место в заявке для сделки, и теперь будут откровенно «сливать». Когда твоя стартовая пятерка состоит из Лоусона, Хилда, Аффлало, Толливера, Коли-Стайна и Эванса в качестве лучшего шестого — ничего другого и не остается. Тем самым калифорнийцы надеются сохранить свой собственный пик предстоящего драфта, защищенный в «топ-10» (иначе он достанется «Чикаго»). На пик, полученный от «Пеликанов», особой надежды нет — если они выйдут в плей-офф, то он не будет лотерейным.

Но есть и более глубокие последствия. «Сакраменто» только что разрушили собственную репутацию, официально превратившись в худший из клубов НБА. Дивац уверял Казинса и его агента о том, что никакого обмена не будет, а сам параллельно вел переговоры. Поверьте, это не может не сказаться на отношении к самой организации.

Показательно и то, что в клубе решили скинуть вину за все последние неудачи на Демаркуса, тем самым отказываясь признать собственные ошибки. Не Казинс виноват в том, что менеджмент так и не сумел построить вокруг него нормальную команду. Он уж никак не виноват в том, что «Короли» на драфте выбрали Томаса Робинса выше Дэмиэна Лилларда или Бена Маклемора выше Янниса Адетокунбо. Но именно менеджмент виноват в том, что они не сумели убедить своего владельца подождать хотя бы до следующего драфта, когда за звезду можно было бы выручить гораздо больше.

Наверное, лучшее, что сейчас могут сделать в «Сакраменто» — это уволить Диваца и нанять Сэма Хинки. Но когда читаешь, что Ранадиве видит в Хилде будущего Стефа Карри (он вообще сравнивал их статистику или хотя бы смотрел, как играл Бадди в Новом Орлеане?), понимаешь, что эту организацию не спасет вообще ничего.

ЧТО БУДЕТ С «НЬЮ-ОРЛЕАНОМ»?

«Пеликаны» долго время маршировали в одном направлении с «Кингз» — прямо в бездну. Но эта сделка переворачивает само восприятие клуба, как и диспозицию внутри него. Во-первых, тем самым руководство «Нью-Орлеана» недвусмысленно дает понять, что они делают все, чтобы создать вокруг Дэвиса конкурентоспособный коллектив. И если раньше все вокруг удивлялись, почему Энтони не бежит из этого ужасного места куда подальше, то сейчас эти разговоры утихнут сами собой. В Новом Орлеане действительно работают на свою звезду.

Другой вопрос, как Дэвис и Казинс сыграются между собой. История знает достаточно примеров, как удачных, так и совершенно провальных союзов «больших», так что Элвину Джентри придется поломать голову. С одной стороны, тактика «двух башен» давно перестала быть актуальной, учитывая изменения в игре, произошедшие за последние годы. С другой, вы просто представьте себе пик-н-ролл между Дэвисом и Казинсом. И не забывайте, что они вместе играли за университет Кентукки.

К тому же я не очень понимаю разговоров о том, мол, зачем «Нью-Орлеан» взял игрока на ту же позицию, на которой выступает их собственная звезда. Дэвис абсолютно прекрасен на позиции тяжелого форварда, он провел не мало отличных матчей именно в этом амплуа. Не даром «Пеликанс» в свое время отвалили немало денег Ажинсе — им нужен был центровой, снижавший нагрузку на Дэвиса в обороне и отвлекающий внимание чужих «больших» на себя в атаке.

Возьмите врожденные умения Энтони набирать очки и его прекрасный бросок со средней, добавьте к ним выдающиеся для игрока этого амплуа умения пасовать Казинса и его трехочковый — у них есть все, чтобы ужиться друг с другом. К тому же игра Демаркуса в защите, прямо скажем, сильно недооценена из-за того, с кем ему приходилось иметь дело в «Сакраменто». Эта пара способна эффективно подстраховывать друг друга, выжигая все в радиусе шести-восьми метров от кольца.

Сам факт перехода Казинса в «Нью-Орлеан» уже делает команду претендентом на плей-офф. Но даже если этого не случится, команда развалится, Демаркус откажется продлевать контракт, и все сгорит в адском пламени, это будет один из самых интересных сюжетов нынешнего сезона.

ЧТО БУДЕТ С ОСТАЛЬНЫМИ?

Не удивляйтесь, когда происходят тектонические толчки подобной силы, они просто не могут не задеть кого-то еще в лиге. Уже пошли слухи, что «Денвер» готов обменять Галлинари и Уилсона Чендлера на драфт-пики — в Колорадо решили, что они не смогут соперничать с новыми «Пеликанс» в борьбе за восьмое место на «Западе» (от которого Дэвиса и Казинса отделяет всего-то две с половиной победы).

Не повезло «Чикаго», которому теперь не заполучить пик «Сакраменто», ведь он защищен в «топ-10», а хуже нынешних «Кинг» по составу только «Бруклин». К тому же это наверняка подстегнет «Быков» начать более активные переговоры по Джимми Батлеру. В Городе Ветров хотят перестраиваться, но у них нет для этого ресурсов, а получить их можно только обменяв своенравного защитника.

Уже есть и покупатель — «Бостон», который отчаянно ищет большую звезду, чтобы завершить собственный процесс строительства команды. Судя по всему, «Селтикс» решили не рисковать, ввязываясь в историю с Казинсом. А помимо Батлера игроков такого уровня на рынке просто нет, разве что «Индиана» решит расстаться с Полом Джорджем. Но пока с «Пэйсерс» ничего не ясно, а «Чикаго» уже вовсю торгует своим лидером (хотя это не значит, что в «Бостоне» решатся поставить все на него прямо сейчас).