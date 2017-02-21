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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28850382/
21 февраля 2017, 14:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Денвер» хочет обменять Галлинари и Чендлера на драфт-пики

По информации ESPN, руководство «Денвер Наггетс» рассматривает возможность обмена форвардов Данило Галлинари и Уилсона Чендлера.

Сообщается, что «Денвер» хочет получить за двух игроков защищённый выбор в первом раунде драфта, а также возможность обменяться пиками второго раунда.

В текущем сезоне Галлинари проводит на паркете по 34,2 минуты, собирая коллекцию из 17,2 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Статистика Чендлера выглядит следующим образом: 15,6 очка, 6,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.
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