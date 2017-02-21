«Чикаго» хочет обменять Миротича до дедлайна

Сообщается, что в услугах Миротича заинтересован «Лос-Анджелес Клипперс».



В текущем сезоне Никола проводит на паркете по 22,5 минуты, собирая коллекцию из 9,0 очка, 5,1 подбора, 0,9 передачи, 0,8 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.



Напомним, что Миротич выступает за «Буллз» с 2014 года. Летом 26-летний баскетболист получит статус ограниченно свободного агента.