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21 февраля 2017, 14:05 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Чикаго» хочет обменять Миротича до дедлайна

По информации RealGM, руководство «Чикаго Буллз» планирует обменять форварда Николу Миротича до дедлайна.

Сообщается, что в услугах Миротича заинтересован «Лос-Анджелес Клипперс».

В текущем сезоне Никола проводит на паркете по 22,5 минуты, собирая коллекцию из 9,0 очка, 5,1 подбора, 0,9 передачи, 0,8 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.

Напомним, что Миротич выступает за «Буллз» с 2014 года. Летом 26-летний баскетболист получит статус ограниченно свободного агента.
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