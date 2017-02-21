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21 февраля 2017, 13:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони: Не пойду к руководству с просьбой об обмене, не имея плана

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони прокомментировал последние слухи о своём обмене.

«Мне не поступало предложений. Я не являюсь игроком, который пойдёт к руководству и будет просить, чтобы меня обменяли во что бы то ни стало, не имея плана.

Я ничего не слышал. Я ни с кем не разговаривал по поводу своего обмена. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я просто пытаюсь наслаждаться баскетболом. Иногда мне кажется, что я не могу получать удовольствие от игры», — приводит слова Энтони The Undefeated.
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