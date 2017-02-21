Кармело Энтони: Не пойду к руководству с просьбой об обмене, не имея плана

«Мне не поступало предложений. Я не являюсь игроком, который пойдёт к руководству и будет просить, чтобы меня обменяли во что бы то ни стало, не имея плана.



Я ничего не слышал. Я ни с кем не разговаривал по поводу своего обмена. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я просто пытаюсь наслаждаться баскетболом. Иногда мне кажется, что я не могу получать удовольствие от игры», — приводит слова Энтони The Undefeated.