«Миннесота» предлагает «Нью-Йорку» обменять Роуза на Рубио

Как пишет RealGM, «Миннесота» предлагает взамен своего защитника Рики Рубио.



Напомним, что боссы «Тимбервулвз» пытались обменять Рубио ещё до начала текущего сезона, однако так и не нашли подходящего варианта.



26-летний испанец проводит на паркете по 32,1 минуты, собирая коллекцию из 8,9 очка, 8,4 передачи, 3,8 подбора, 1,8 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.