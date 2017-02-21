«Миннесота» предлагает «Нью-Йорку» обменять Роуза на Рубио
Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» хочет заполучить разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза.
Как пишет RealGM, «Миннесота» предлагает взамен своего защитника Рики Рубио.
Напомним, что боссы «Тимбервулвз» пытались обменять Рубио ещё до начала текущего сезона, однако так и не нашли подходящего варианта.
26-летний испанец проводит на паркете по 32,1 минуты, собирая коллекцию из 8,9 очка, 8,4 передачи, 3,8 подбора, 1,8 перехвата и 0,1
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