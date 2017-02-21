«Клипперс» не оставляют попыток заполучить Кармело Энтони

Как пишет журналист ESPN Зак Лоу, руководство калифорнийского клуба сделает всё возможное, чтобы усилиться 32-летним форвардом. Тем не менее «Клипперс» не готовы расставаться ради Энтони с Крисом Полом, Блэйком Гриффином, Деандре Джорданом и Джей Джей Редиком.



Предполагается, что в возможной сделке «Клипперс» задействуют Остина Риверса и Джамала Кроуфорда.