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21 февраля 2017, 12:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» не оставляют попыток заполучить Кармело Энтони

«Лос-Анджелес Клипперс» не отказался от попытки заполучить в свои ряды форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони.

Как пишет журналист ESPN Зак Лоу, руководство калифорнийского клуба сделает всё возможное, чтобы усилиться 32-летним форвардом. Тем не менее «Клипперс» не готовы расставаться ради Энтони с Крисом Полом, Блэйком Гриффином, Деандре Джорданом и Джей Джей Редиком.

Предполагается, что в возможной сделке «Клипперс» задействуют Остина Риверса и Джамала Кроуфорда.
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