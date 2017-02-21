«Клипперс» не оставляют попыток заполучить Кармело Энтони
«Лос-Анджелес Клипперс» не отказался от попытки заполучить в свои ряды форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони.
Как пишет журналист ESPN Зак Лоу, руководство калифорнийского клуба сделает всё возможное, чтобы усилиться 32-летним форвардом. Тем не менее «Клипперс» не готовы расставаться ради Энтони с Крисом Полом, Блэйком Гриффином, Деандре Джорданом и Джей Джей Редиком.
Предполагается, что в возможной сделке «Клипперс» задействуют Остина Риверса и Джамала Кроуфорда.
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