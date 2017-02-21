Баскетболист «Чикаго» Батлер может быть обменян в «Лейкерс»
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» легкий форвард Джимми Батлер может быть обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист телеканала NBC Майк Эдамл в своем Twitter.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что руководство «Чикаго» готово расстаться с 27-летним форвардом, так как не намерено строить команду вокруг него. По информации журналиста, «Лейкерс» готовы включить в сделку атакующего защитника Лу Уильямса, разыгрывающего Джордана Кларксона и тяжелого форварда Джулиуса Рэндла.
С 2016 года за «Лейкерс» выступает российский центровой Тимофей Мозгов, который провел в текущем сезоне 53 встречи, в которых набирал по 7,4 очка за встречу и делал 4,9 подбора.
Батлер был выбран «Чикаго» в первом раунде драфта 2011 года под общим 30-м номером, он является трехкратным участником Матча всех звезд НБА (2015, 2016, 2017). В 2015 году он был признан самым прогрессирующим игроком НБА. На Олимпийских играх 2016 года в бразильском
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Батлер провел 51 матч за «Чикаго», в которых набирал в среднем 24,5 очка и делал 6,3 подбора.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter