«Сакраменто» официально обменял Казинса в «Нью-Орлеан»

«Пеликанс» также получили от «Кингз» форварда Омри Касспи, а взамен отдали защитников Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и Бадди Хилда, а также драфт-пики первого и второго раунда на 2017 год.



«Мы с волнением приветствуем Демаркуса Казинса и Омри Касспи в “Пеликанс”. Сейчас радостное время для наших фанатов, ведь мы продолжаем свой поход за долгосрочным успехом», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Нью-Орлеана» Делл Демпс.