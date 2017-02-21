«Сакраменто» официально обменял Казинса в «Нью-Орлеан»
Сделка между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» по обмену центрового Демаркуса Казинса официально состоялась.
«Пеликанс» также получили от «Кингз» форварда Омри Касспи, а взамен отдали защитников Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и Бадди Хилда, а также
«Мы с волнением приветствуем Демаркуса Казинса и Омри Касспи в “Пеликанс”. Сейчас радостное время для наших фанатов, ведь мы продолжаем свой поход за долгосрочным успехом», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Нью-Орлеана» Делл Демпс.
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