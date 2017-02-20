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20 февраля 2017, 18:51 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Казинс потеряет $ 30 млн из-за обмена в «Нью-Орлеан»

Центровой «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс потеряет около $ 30 млн из-за обмена в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает NBC Sports.

Благодаря попаданию на Матч звёзд в течение двух последних сезонов Казинс имел право на специальное продление контракта с «Кингз», по которому заработал бы $ 209,1 млн за пять лет. Однако при переходе в другой клуб он лишается этого права, и максимальный контракт, который он может получить, принесёт ему $ 179,2 млн за пять лет.

Ранее стало известно, что «Кингз» и «Пеликанс» уже согласовали обмен.
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Новости НБА

«Сакраменто» согласился обменять баскетболиста Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» согласился обменять одного из своих лидеров Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Yahoo Sports.
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