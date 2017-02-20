Казинс потеряет $ 30 млн из-за обмена в «Нью-Орлеан»

Благодаря попаданию на Матч звёзд в течение двух последних сезонов Казинс имел право на специальное продление контракта с «Кингз», по которому заработал бы $ 209,1 млн за пять лет. Однако при переходе в другой клуб он лишается этого права, и максимальный контракт, который он может получить, принесёт ему $ 179,2 млн за пять лет.



Ранее стало известно, что «Кингз» и «Пеликанс» уже согласовали обмен.