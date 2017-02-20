«Сакраменто» согласился обменять баскетболиста Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан»
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» согласился обменять одного из своих лидеров Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Yahoo Sports.
По информации источника, в результате обмена Казинс и еще один форвард «Сакраменто» Омри Касспи станут игроками «Нью-Орлеана», а взамен клуб из столицы штата Калифорния получит защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также право выбора в первом и втором раундах драфта-2017.
Ранее генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац заявлял, что клуб не собирается менять Казинса, который в свою очередь намеревался подписать новое 5-летнее соглашение. Сделка между «королями» и «пеликанами» должна завершиться до четверга, когда в НБА установлен дедлайн по переходам.
Демаркус Казинс выступает за «Сакраменто» с 2010 года. Он является олимпийским чемпионом Игр-2016 в
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