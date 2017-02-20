«Сакраменто» согласился обменять баскетболиста Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан»

По информации источника, в результате обмена Казинс и еще один форвард «Сакраменто» Омри Касспи станут игроками «Нью-Орлеана», а взамен клуб из столицы штата Калифорния получит защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также право выбора в первом и втором раундах драфта-2017.

Ранее генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац заявлял, что клуб не собирается менять Казинса, который в свою очередь намеревался подписать новое 5-летнее соглашение. Сделка между «королями» и «пеликанами» должна завершиться до четверга, когда в НБА установлен дедлайн по переходам.