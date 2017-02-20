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20 февраля 2017, 12:45 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Сакраменто» согласился обменять баскетболиста Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» согласился обменять одного из своих лидеров Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, в результате обмена Казинс и еще один форвард «Сакраменто» Омри Касспи станут игроками «Нью-Орлеана», а взамен клуб из столицы штата Калифорния получит защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также право выбора в первом и втором раундах драфта-2017.

Ранее генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац заявлял, что клуб не собирается менять Казинса, который в свою очередь намеревался подписать новое 5-летнее соглашение. Сделка между «королями» и «пеликанами» должна завершиться до четверга, когда в НБА установлен дедлайн по переходам.

Демаркус Казинс выступает за «Сакраменто» с 2010 года. Он является олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной США и чемпионом мира-2014.
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Центровой Казинс может продолжить карьеру в клубе НБА «Нью-Орлеан»

Центровой Казинс может продолжить карьеру в клубе НБА «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто» Демаркус Казинс станет частью обмена, по которому он перейдет в «Нью-Орлеан». Об этом сообщает портал Yahoo Sports со ссылкой на свои источники в НБА.
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