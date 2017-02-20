Звезды обновили рекорды

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Звездный уик-энд НБА — 2017 по традиции начался еще в ночь на субботу по московскому времени — в первый день мероприятия состоялись Матч звезд шоу-бизнеса, встреча восходящих звезд ассоциации, а также игра лучших баскетболистов Лиги развития.

Наибольшее внимание к себе здесь, конечно, привлекал поединок талантливой молодежи, формат которого в этом году представлял из себя противостояние сборных США и мира по «студенческим» правилам — два периода по 20 минут.

Перед стартом встречи многие эксперты прогнозировали легкую победу номинальных гостей, намекая на более грозный состав команды. Так в итоге и вышло: американцы, безусловно, не сдались без боя, но противопоставить что-то по-настоящему весомое своим противникам все же не смогли, уступив со счетом 141:150.

Особо отличился в этой игре 19-летний защитник «Денвера» Джамал Мюррей — выйдя со скамейки запасных, канадец оформил дабл-дабл из 36 очков и 11 передач, что сделало его MVP поединка.

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Следующий день был полностью отведен под конкурсы: мастерства, трехочковых и бросков сверху.

В соревновании умений достаточно неожиданно лучшим стал главная надежда «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис — 21-летнему латвийскому форварду удалось одолеть, на первый взгляд, более предназначенных для состязания «малышей» Джона Уолла и Айзея Томаса, звезду «Юты» Гордона Хэйворда, а также техничный «больших» ДеМаркуса Казинса и Николу Йокича.

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Несколько разочаровал конкурс «дальнобойщиков», особенно его финальный раунд, где схлестнулись Эрик Гордон из «Хьюстона» и баскетболист «Кливленда» Кайри Ирвинг.

В решающей стадии первым на дугу вышел недавний партнер Тимофея Мозгова по «Кавальерс», которого изначально считали одним из фаворитов.

Ожиданий разыгрывающий, однако, не оправдал, выбросив немало «кирпичей», результатом чего стали жалкие 18 баллов, превзойти которые Гордону не составило труда.

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Впрочем, одним из главных действующих лиц субботы Ирвинг все-таки стал, ошарашив своем заявлением о форме Земли.

«Земля действительно плоская, и это не просто конспирологическая теория, — сказал он. — Каждый может увидеть это. Ученые врут нам. Мне всегда говорили, что Земля круглая. Но если задуматься о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то будете ли вы верить в то, что мы вращаемся вокруг Солнца, что другие планеты и звезды совершают свои обороты в определенное время? Нет никакой другой информации кроме той, которую нам дают они. Нам говорят, во что верить, а во что нет. Но правда находится рядом.

Одноклубника, на которого почти сразу же обрушился шквал критики, решил поддержать Леброн Джеймс, отметивший, что Кайри является классным баскетболистом и интересным человеком.

«Кайри мне как младший брат. Он суперзвездный защитник, участник Матча звезд. И если он решил сказать, что Земля плоская, то так тому и быть. Ирвинг — интересный человек, и он верит в это», — передает слова форварда ESPN.

Впоследствии, однако, разыгрывающий все же решил уточнить, что его заявление было всего лишь шуткой, которая, по его мнению, не должна была стать столь громким инфоповодом для СМИ.

«Уже сам факт того, что подобное высказывание может появиться в новостных лентах СМИ по всему миру, говорит многое о нашем обществе, — заметил баскетболист. — Это стало социальным феноменом — «Кайри думает, что Земля плоская». Меня такая ситуация очень позабавила. Одно то, что такое может стать новостью.

Несмотря на многочисленные разговоры о том, что превзойти прошлогоднюю феерию по броскам сверху в исполнении Зака Лавина и компании в 2017-м даже близко не удастся, слэм-данк контест в Новом Орлеане удался на славу.

Особо порадовал Гленн Робинсон-третий, ставший в итоге победителем конкурса — защитник «Индианы» попросту поразил всех своей прыгучестью, поставив через троих человек, причем не используя их в качестве опоры.

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На успех могли претендовать и Деандре Джордан из «Клипперс», а также вашингтонец Аарон Гордон, однако им не удалось закрепить необычные попытки — центровой сумел забить через диджейский пульт,

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а форвард с паса дрона (!) —.

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простыми, но зрелищными данками, что обычно и является суммарным залогом успеха.

Впрочем, все это было лишь яркой разминкой перед главным событием выходных — Матчем всех звезд лиги, ужасом для поклонников оборонительного баскетбола и праздником для любителей красочного зрелища.

Игра с самых первых секунд задала привычный вектор — минимум защиты, максимум моментов для всевозможных нарезок.

Несколько портил всеобщую пассивность в разрушении разве что Яннис Адетокунбо из «Милуоки», несколько раз «обокравший» лидера «Рокетс» Джеймса Хардена, чтобы следом красиво забить сверху.

К слову, именно от греческого форварда зрители в этот вечер увидели наибольшее число примечательных моментов. Чего только стоит его добавление через Стефа Карри, которого этот эпизод так «расстроил», что уже в одной из следующих атак он в шутку лег на паркет, увидев убегающего в прорыв Янниса.

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Однако звание MVP Матча всех звезд — 2017 ушло все-таки не ему — грек хотя и стал лучшим в составе сборной Востока, но превзойти невероятный дабл-дабл из рекордных для мероприятия 52 очков и 10 подборов в исполнении центрового «Пеликанс» Энтони Дэвиса,

который, к тому же, являлся еще и хозяином уик-энда, было почти нереально, тем более что победа осталась за ведомым им Западом.

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Случился во встрече и еще один рекорд: набрав на двоих аж 374 балла, команды обновили наилучший показатель результативности в истории показательного поединка на пять пунктов, установленный лишь в минувшем году.