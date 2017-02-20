Сборная Запада победил Восток со счётом 192:182. В сумме команды набрали 374 очка. Это на 5 очков больше, чем предыдущее достижение, установленное в 2016 году. Тогда команды на двоих набрали 369 очков, а встреча завершилась со счётом 196:173 в пользу Запада.



Напомним, что MVP матча был признан форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис.