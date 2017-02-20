Центровой Казинс может продолжить карьеру в клубе НБА «Нью-Орлеан»

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Взамен «Сакраменто», который собирается включить в обмен форварда Омри Каспи, получит защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также право выбора в первом и втором раундах драфта 2017 года.

Казинс был задрафтован «Сакраменто» в 2010 году под общим пятым номером. В нынешнем сезоне он провел 55 игр, набирая в среднем 27,8 очка и 10,6 подбора за матч.