Центровой Казинс может продолжить карьеру в клубе НБА «Нью-Орлеан»
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто» Демаркус Казинс станет частью обмена, по которому он перейдет в «Нью-Орлеан». Об этом сообщает портал Yahoo Sports со ссылкой на свои источники в НБА.
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Взамен «Сакраменто», который собирается включить в обмен форварда Омри Каспи, получит защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также право выбора в первом и втором раундах драфта 2017 года.
Казинс был задрафтован «Сакраменто» в 2010 году под общим пятым номером. В нынешнем сезоне он провел 55 игр, набирая в среднем 27,8 очка и 10,6 подбора за матч.
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