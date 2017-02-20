Запад обыграл Восток в самом результативном Матче звезд НБА в истории
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Команда Западной конференции победила команду Восточной конференции в Матче звезд НБА-2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
В составе победителей
Прошедший Матч звезд НБА стал самым результативным в истории: в сумме команды набрали 374 очка и превзошли достижение прошлого сезона — 369 баллов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter