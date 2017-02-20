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20 февраля 2017, 8:02 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Запад обыграл Восток в самом результативном Матче звезд НБА в истории

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Команда Западной конференции победила команду Восточной конференции в Матче звезд НБА-2017.

Команда Западной конференции победила команду Восточной конференции в Матче звезд НБА-2017. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Орлеане, завершилась со счетом 192:182 в пользу команды Запада.

В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрэнт (21 очко + 10 подборов + 10 передач), по дабл-даблу сделали Энтони Дэвис (52 очка + 10 подборов), Джеймс Харден (12 очков + 12 передач), Марк Газоль (10 очков + 10 подборов), Рассел Уэстбрук набрал 41 очко. У команды Востока наибольшее количество очков заработал Яннис Адетокунбо — 30, дабл-дабл оформил Кайри Ирвинг (22 очка + 14 передач).

Прошедший Матч звезд НБА стал самым результативным в истории: в сумме команды набрали 374 очка и превзошли достижение прошлого сезона — 369 баллов.
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