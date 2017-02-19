Звездная суббота НБА. Помогите Полу-следопыту найти смысл

Конкурсы мастерства — это всегда центральная часть всего звездного уик-энда. Чаще всего они вызывают больше интереса и обсуждений, чем непосредственно Матч звезд. Насколько все это сбылось вчера? Настолько, чтобы танцевальный баттл между бабушками и парой стариков против маскотов, во время которого последние умудрились еще и раздеться, стал чуть ли не самым запоминающимся событием вечера. А твиттер бурлил не из-за безумных данков, а по «вине» DJ Khalid, перепутавшего города и обратившегося вместо Нового Орлеана к Майами.

По традиции, тон задавали защитники и «большие», соревновавшиеся в своей технической оснащенности. И уже в этот момент можно было заподозрить неладное. Никола Йокич — возможно, лучший пасущий центровой лиги, не мог попасть мячом в стоявшую перед ним цель. А уже первый «забег» между Гордоном Хэйвордом и Джоном Уоллом сразу показал, насколько это нужно самим участникам. Кенни Смит в какой-то момент даже не сдержался и выкрикнул: «Это ужасно!».

В итоге все свелось к тому, кто точнее бросает «трешки». Победителем в итоге оказался Кристапс Порзингис, обошедший в финале все того же Хэйворда, и, пожалуй, это тот случай, когда выигрывает действительно самый достойный.

Следом настала очередь снайперов. Конкурс по трехочковым броскам мог похвастаться самым сильным составом участников из всех трех. Но, как выяснилось позже, это было так лишь на бумаге. Кемба Уокер, Эрик Гордон, Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Ник Янг, Уэсли Мэттьюз, Си. Джей. Макколлум, Кайл Лоури — из них лишь первые трое отнеслись к происходящему более-менее серьезно. Остальные накидали таких «кирпичей», что хватило бы на постройку хорошего особняка где-нибудь в Подмосковье.

Томпсон — действующий чемпион — умудрился забросить лишь один из пяти мячей со своей «денежной» позиции. Остальные выступили еще хуже, и поэтому в финал вышла тройка Уокер — Ирвинг — Гордон. И тут разыгрывающий «Кливленда» выдал такую серию бросков, что зрители вспомнили о его разговорах о плоской Земле и предположили, что именно этот фактор мог сказаться на участниках.

Гордон зачем-то решил создать интригу и запорол почти все броски с последней точки, после чего у игрока «Хьюстона» с Ирвингом стало одинаковое количество очков — 20. Казалось бы, дополнительный раунд, безумная интрига, но почему-то ничего подобного не ощущалось. И нет, я помню о том, что все это — прежде всего шоу, и не призываю участников выпрыгивать от усердия из штанов. Но подумайте о зрителе — хотя бы покажите, что вам не плевать.

Ах да, конкурс в итоге выиграл-таки Гордон. Что стало блестящим дополнением к, наверное, лучшему сезону в его карьере, и наверняка повысит шансы защитника «Рокитс» в борьбе за приз лучшему шестому игроку по итогам регулярки.

Конкурс по броскам сверху — традиционно самое «хайповое» событие — на этот раз оставил лишь вопросы к организаторам. Зачем было приглашать Деандре Джордана, когда и так понятно, что он не умеет ставить сверху без Криса Пола? Кто такой Глен Робинсон-третий? Все говорили, что никто не знает Деррика Джонса, но даже я с трудом вспомнил, за какую команду выступает сын некогда неплохого баскетболиста.

Сюжет с приглашением парня из Лиги развития (которая со следующего сезона официально примет название Г-Лиги, что символично) имел все, чтобы стать главным украшением вечера. Классический «мы начали с низов, но посмотри, где мы теперь», все прямо по заветам Дрейка. К тому же парень действительно умеет данковать. Но в решающий момент ему не хватило креатива и, возможно, помощи со стороны — что не удивительно, ведь даже в номинально родном «Финиксе» Джонс практически никого не знает.

Аарон Гордон, которому все пророчили победу в отсутствие травмированного Зака Лавина, в итоге выступил так, что лучше бы ему было сняться с конкурса до его начала. В прошлом году игрок «Орландо» покорил всех сочетанием технического арсенала, природных данных и различных примочек — лично я всегда буду считать, что судьи лишили его заслуженного трофея. В этот раз Гордон попытался сделать что-то подобное, задействовав дрон, который должен был, по задумке, скидывать ему мяч. Но из всех своих шести попыток форвард реализовал лишь одну.

В итоге победил как раз Робинсон. Если после просмотра видео у вас возникнут вопросы, не удивляйтесь, защитник «Индианы» действительно, по сути, повторил один и тот же данк три раза. Но у вышедшего с ним в финал Джонса не оказалось супер-эффектного плана «Б», и в итоге судьям (а это были уважаемые люди Гэри Пэйтон, Дэвид Робинсон, Доминик Уилкинс, Алонсо Моурнинг, Крис Уэбер) — пришлось поставить ему максимальную оценку за нереализованную попытку просто ради того, чтобы Робинсон не схалявил со своим последним броском! Если это не провал, то даже не знаю, что еще можно так назвать.

То единственное, из-за чего нынешнюю «звездную» субботу не хочется моментально выбросить на помойку истории, вы могли даже не заметить в своей трансляции. После конкурса трехочковых бросков на паркет вышел Эрни Джонсон и попросил финалистов задержаться еще на минуту. Он объявил, что каждая из «трех», которую они забросят за эту минуту, принесет 10 тысяч долларов для фонда Крэйга Сэйгера — легендарного журналиста, проигравшего битву с лейкемией в прошлом году.

В этот момент сам Рэджи Миллер встал, снял пиджак и заявил, что тоже присоединится к участникам, а потом еще и вытащил на площадку кучу других баскетболистов и знаменитостей. И неважно, было это постановочным ходом или нет, неважно, что Стеф Карри так и не попал позже с центра площадки. Все это было действительно круто.

Когда благотворительность оказывается не только самым трогательным моментом, но и самым большим «шоу» вечера, возникает очень много вопросов к тем, кто как раз и должен был создавать для нас шоу. Уже через неделю вы не вспомните ничего из этих конкурсов, потому что в них не было ничего достойного того, чтобы это запомнить. Показательно, что лишь акция в память о Крэйге Сэйгере на самом деле достойна чьего-либо внимания. Остальные впечатления от этой субботы можно суммировать в одной гифке ниже.

Ждем Матч звезд. Лично я собираюсь считать все пасы Расселла Уэстбрука на Кевина Дюранта. Сдается, сбиться со счета мне не удастся.