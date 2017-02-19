Звездная суббота НБА. Помогите Полу-следопыту найти смысл
Эта суббота звездного
уик-энда оказалась самой разочаровывающей за последние годы.
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Видимо, что-то случилось...
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Конкурсы мастерства — это всегда центральная часть всего звездного
По традиции, тон задавали защитники и «большие», соревновавшиеся в своей технической оснащенности. И уже в этот момент можно было заподозрить неладное. Никола Йокич — возможно, лучший пасущий центровой лиги, не мог попасть мячом в стоявшую перед ним цель. А уже первый «забег» между Гордоном Хэйвордом и Джоном Уоллом сразу показал, насколько это нужно самим участникам. Кенни Смит в
В итоге все свелось к тому, кто точнее бросает «трешки». Победителем в итоге оказался Кристапс Порзингис, обошедший в финале все того же Хэйворда, и, пожалуй, это тот случай, когда выигрывает действительно самый достойный.
Следом настала очередь снайперов. Конкурс по трехочковым броскам мог похвастаться самым сильным составом участников из всех трех. Но, как выяснилось позже, это было так лишь на бумаге. Кемба Уокер, Эрик Гордон, Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Ник Янг, Уэсли Мэттьюз, Си. Джей. Макколлум, Кайл Лоури — из них лишь первые трое отнеслись к происходящему
Томпсон — действующий чемпион — умудрился забросить лишь один из пяти мячей со своей «денежной» позиции. Остальные выступили еще хуже, и поэтому в финал вышла тройка Уокер — Ирвинг — Гордон. И тут разыгрывающий «Кливленда» выдал такую серию бросков, что зрители вспомнили о его разговорах о плоской Земле и предположили, что именно этот фактор мог сказаться на участниках.
Гордон
Ах да, конкурс в итоге
Конкурс по броскам сверху — традиционно самое «хайповое» событие — на этот раз оставил лишь вопросы к организаторам. Зачем было приглашать Деандре Джордана, когда и так понятно, что он не умеет ставить сверху без Криса Пола? Кто такой Глен
Сюжет с приглашением парня из Лиги развития (которая со следующего сезона официально примет название
Аарон Гордон, которому все пророчили победу в отсутствие травмированного Зака Лавина, в итоге выступил так, что лучше бы ему было сняться с конкурса до его начала. В прошлом году игрок «Орландо» покорил всех сочетанием технического арсенала, природных данных и различных примочек — лично я всегда буду считать, что судьи лишили его заслуженного трофея. В этот раз Гордон попытался сделать
В итоге победил как раз Робинсон. Если после просмотра видео у вас возникнут вопросы, не удивляйтесь, защитник «Индианы» действительно, по сути, повторил один и тот же данк три раза. Но у вышедшего с ним в финал Джонса не оказалось
То единственное,
В этот момент сам Рэджи Миллер встал, снял пиджак и заявил, что тоже присоединится к участникам, а потом еще и вытащил на площадку кучу других баскетболистов и знаменитостей. И неважно, было это постановочным ходом или нет, неважно, что Стеф Карри так и не попал позже с центра площадки. Все это было действительно круто.
Когда благотворительность оказывается не только самым трогательным моментом, но и самым большим «шоу» вечера, возникает очень много вопросов к тем, кто как раз и должен был создавать для нас шоу. Уже через неделю вы не вспомните ничего из этих конкурсов, потому что в них не было ничего достойного того, чтобы это запомнить. Показательно, что лишь акция в память о Крэйге Сэйгере на самом деле достойна
Ждем Матч звезд. Лично я собираюсь считать все пасы Расселла Уэстбрука на Кевина Дюранта. Сдается, сбиться со счета мне не удастся.
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