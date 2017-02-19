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19 февраля 2017, 14:49 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг: Позабавила реакция мира на мою провокацию о плоской Земле

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг объяснил, для чего сделал провокационное заявление о том, что планета Земля имеет плоскую форму.

«Уже сам факт того, что подобное высказывание может появиться в новостных лентах СМИ по всему миру, говорит многое о нашем обществе. Это стало социальным феноменом — “Кайри думает, что Земля плоская”. Меня такая ситуация очень позабавила. Одно то, что такое может стать новостью», — передаёт слова Ирвинга ESPN.
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