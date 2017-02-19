NYT: Журналисты Сейджер и Аратон введены в баскетбольный Зал славы

64-летний Аратон является одним из самых авторитетных журналистов, освещающих события, происходящие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он написал несколько книг и был номинирован на Пулитцеровскую премию в 1994 году.

Сейджер также был известным баскетбольным журналистом, его репортажи были одним из основных продуктов трансляций НБА. Репортер скончался в декабре прошлого года в возрасте 65 лет от рака.

Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд.