NYT: Журналисты Сейджер и Аратон введены в баскетбольный Зал славы
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший репортер телеканала Turner Sports Крэйг Сейджер и
экс-обозреватель газеты New York Times Харви Аратон введены в баскетбольный Зал славы имени Нейсмита. Об этом сообщает New York Times.
64-летний Аратон является одним из самых авторитетных журналистов, освещающих события, происходящие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он написал несколько книг и был номинирован на Пулитцеровскую премию в 1994 году.
Сейджер также был известным баскетбольным журналистом, его репортажи были одним из основных продуктов трансляций НБА. Репортер скончался в декабре прошлого года в возрасте 65 лет от рака.
Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд.
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