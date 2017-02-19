Глен Робинсон III выиграл конкурс по броскам сверху в рамках Матча звезд НБА
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Защитник «Индианы» Глен Робинсон III стал победителем конкурса бросков сверху в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В конкурсе принимали участие четыре баскетболиста — Робинсон, Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс»), Аарон Гордон («Орландо») и Деррик Джонс («Финикс»).
Конкурс по броскам сверху состоял из двух раундов: первого и финального. В каждом раунде участник выполнял два броска при трех попытках. Победителя определял состав жюри из 5 человек.
Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане. Основная игра состоится в ночь на понедельник.
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