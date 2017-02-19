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19 февраля 2017, 11:03 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Гордон выиграл конкурс трехочковых бросков в рамках Матча звезд НБА

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон стал победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В конкурсе принимали участие восемь баскетболистов, в финал вышли трое. Гордону противостояли Кайри Ирвинг из «Кливленда» и Кемба Уокер из «Шарлотт». Гордон и Ирвинг набрали по 20 очков, Уокер — 17. В переигровке защитник «Хьюстона» оказался точнее коллеги по амплуа из «Кливленда» — 21:18.

Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане. Основная игра состоится в ночь на понедельник.
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