Гордон выиграл конкурс трехочковых бросков в рамках Матча звезд НБА
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон стал победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В конкурсе принимали участие восемь баскетболистов, в финал вышли трое. Гордону противостояли Кайри Ирвинг из «Кливленда» и Кемба Уокер из «Шарлотт». Гордон и Ирвинг набрали по 20 очков, Уокер — 17. В переигровке защитник «Хьюстона» оказался точнее коллеги по амплуа из «Кливленда» — 21:18.
Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане. Основная игра состоится в ночь на понедельник.
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