Гордон выиграл конкурс трехочковых бросков в рамках Матча звезд НБА

В конкурсе принимали участие восемь баскетболистов, в финал вышли трое. Гордону противостояли Кайри Ирвинг из «Кливленда» и Кемба Уокер из «Шарлотт». Гордон и Ирвинг набрали по 20 очков, Уокер — 17. В переигровке защитник «Хьюстона» оказался точнее коллеги по амплуа из «Кливленда» — 21:18.

Матч звезд НБА проходит в Новом Орлеане. Основная игра состоится в ночь на понедельник.