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18 февраля 2017, 11:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» готова обменять выбор первого раунда драфта-2017 на опытного игрока

«Индиана Пэйсерс» готов обменять свой выбор первого раунда драфта 2017 года на опытного форварда или игрока передней линии, сообщает ESPN.

Таким образом, организация намерена укрепить состав, чтобы удержать лидера команды форварда Пола Джорджа. Контракт Джорджа, который заявлял, что хочет бороться за чемпионский титул, может быть расторгнут после сезона-2017/18.

В межсезонье «Индиана» в результате обменов усилилась разыгрывающим Джеффом Тигом и мощным форвардом Таддеусом Янгом.
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