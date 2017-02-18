Харден считает себя лучшим баскетболистом мира
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден без лишней скромности заявил, что считает себя лучшим баскетболистом мира на данный момент.
«Считаю ли я себя лучшим игроком мира на данный момент? Безусловно. Мне кажется, что я хорош во всём: IQ, изучение игры, умею забивать и помогаю своим партнёрам. Во всей лиге не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно,
В текущем регулярном чемпионате Харджен провёл 57 матчей, набирая в среднем за игру 29.1 очка и делая 11.3 передачи и 7.2 подбора.
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