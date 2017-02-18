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18 февраля 2017, 11:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Харден считает себя лучшим баскетболистом мира

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден без лишней скромности заявил, что считает себя лучшим баскетболистом мира на данный момент.

«Считаю ли я себя лучшим игроком мира на данный момент? Безусловно. Мне кажется, что я хорош во всём: IQ, изучение игры, умею забивать и помогаю своим партнёрам. Во всей лиге не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно, кто-то более атлетичен, а кто-то обладает лучшим броском. Но разве есть кто-то, кто хорош во всём сразу?» — приводит слова Хардена Time.

В текущем регулярном чемпионате Харджен провёл 57 матчей, набирая в среднем за игру 29.1 очка и делая 11.3 передачи и 7.2 подбора.
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