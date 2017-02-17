Деррик Роуз может быть обменян из Нью-Йорка до февральского дедлайна

Текущий контракт Роуза рассчитан до конца сезона, и 1 июля он получит статус свободного агента. Согласно источникам в лиге, сразу несколько клубов проявляют интерес к обмену Роуза, сообщает ESPN.



В текущем сезоне Роуз проводит на паркете в среднем за игру 32 минуты и 20 секунд, собирая коллекцию из 17,9 очка, 4,5 передачи и 2,8 подбора.