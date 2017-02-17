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17 февраля 2017, 17:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Деррик Роуз может быть обменян из Нью-Йорка до февральского дедлайна

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз может быть обменян в другой клуб до дедлайна, установленного 23 февраля.

Текущий контракт Роуза рассчитан до конца сезона, и 1 июля он получит статус свободного агента. Согласно источникам в лиге, сразу несколько клубов проявляют интерес к обмену Роуза, сообщает ESPN.

В текущем сезоне Роуз проводит на паркете в среднем за игру 32 минуты и 20 секунд, собирая коллекцию из 17,9 очка, 4,5 передачи и 2,8 подбора.
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