Баттье вошел в руководство «Майами»
Бывший форвард «Майами» Шейн Баттье вошел в руководство клуба, сообщает
пресс-служба НБА.
38-летний американец занял пост директора по развитию баскетбола и аналитике. В его обязанности будет входить развитие аналитики в оценке всех талантов, в том числе игроков колледжей, свободных агентов и нынешних игроков «Майами».
— Очень рад, что присоединился к руководству «Майами», — отметил Баттье. — С нетерпением жду начала работы. Моя цель, как и у всех, помочь клубу выиграть еще одно чемпионство.
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