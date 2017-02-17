Баттье вошел в руководство «Майами»

38-летний американец занял пост директора по развитию баскетбола и аналитике. В его обязанности будет входить развитие аналитики в оценке всех талантов, в том числе игроков колледжей, свободных агентов и нынешних игроков «Майами».

— Очень рад, что присоединился к руководству «Майами», — отметил Баттье. — С нетерпением жду начала работы. Моя цель, как и у всех, помочь клубу выиграть еще одно чемпионство.