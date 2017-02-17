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17 февраля 2017, 11:43 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Баттье вошел в руководство «Майами»

Бывший форвард «Майами» Шейн Баттье вошел в руководство клуба, сообщает пресс-служба НБА.

38-летний американец занял пост директора по развитию баскетбола и аналитике. В его обязанности будет входить развитие аналитики в оценке всех талантов, в том числе игроков колледжей, свободных агентов и нынешних игроков «Майами».

— Очень рад, что присоединился к руководству «Майами», — отметил Баттье. — С нетерпением жду начала работы. Моя цель, как и у всех, помочь клубу выиграть еще одно чемпионство.
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