Джеймс: Рад, что теперь самым старым на Матче звёзд будет Энтони
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил радость от того, что теперь Кармело Энтони будет самым старым участником Матча звёзд НБА.
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Изначально старшим в группе отобранных игроков был сам Джеймс, но теперь в списке участников оказался более возрастной Энтони, который заменит травмированного Кевина Лава.
«Я счастлив, очень рад. Теперь Мело самый старый. Это меня радует», — приводит слова Джеймса The Score.
И Джеймсу, и Энтони по 32 года, но форвард «Нью-Йорк Никс» на семь месяцев старше.
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