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16 февраля 2017, 23:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс: Рад, что теперь самым старым на Матче звёзд будет Энтони

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил радость от того, что теперь Кармело Энтони будет самым старым участником Матча звёзд НБА.

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Изначально старшим в группе отобранных игроков был сам Джеймс, но теперь в списке участников оказался более возрастной Энтони, который заменит травмированного Кевина Лава.

«Я счастлив, очень рад. Теперь Мело самый старый. Это меня радует», — приводит слова Джеймса The Score.

И Джеймсу, и Энтони по 32 года, но форвард «Нью-Йорк Никс» на семь месяцев старше.
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Леброн Джеймс и Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Форварды «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается на официальном сайте НБА.
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