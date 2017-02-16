Джеймс: Рад, что теперь самым старым на Матче звёзд будет Энтони

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Изначально старшим в группе отобранных игроков был сам Джеймс, но теперь в списке участников оказался более возрастной Энтони, который заменит травмированного Кевина Лава.



«Я счастлив, очень рад. Теперь Мело самый старый. Это меня радует», — приводит слова Джеймса The Score.



И Джеймсу, и Энтони по 32 года, но форвард «Нью-Йорк Никс» на семь месяцев старше.