«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», Клэй Томпсон набрал 35 очков
В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 109:86.
Ключевой оказалась третья четверть матча, которую подопечные Стива Керра выиграли со счётом 42:15. Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 35 очков.
В составе «Сакраменто» стоит отметить форварда Мэтта Барнса, который оформил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter