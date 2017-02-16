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16 февраля 2017, 10:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», Клэй Томпсон набрал 35 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 109:86.

Ключевой оказалась третья четверть матча, которую подопечные Стива Керра выиграли со счётом 42:15. Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 35 очков.

В составе «Сакраменто» стоит отметить форварда Мэтта Барнса, который оформил дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.
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