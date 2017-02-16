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16 февраля 2017, 10:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» одолели «Атланту», Блэйк Гриффин набрал 17 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете победил «Атланту Хоукс» со счётом 99:84.

Самым результативным игроком поединка стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, который провёл на площадке 29 минут, собрав коллекцию из 17 очков, 9 результативных передач, 5 подборов, 2 блок-шотов и 1 перехвата. Центровой Деандре Джордан записал в свой актив 7 очков и 16 подборов.

В составе «Хоукс» стоит отметить разыгрывающего Денниса Шрёдера, набравшего 15 очков. Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов.
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