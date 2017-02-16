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16 февраля 2017, 9:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Оклахома-Сити» оказался сильнее «Нью-Йорка», Уэстбрук собрал трипл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:105.

Хозяева не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в 12 очков, однако быстро восстановили равновесие и перехватили инициативу. Во второй половине встречи «Тандер» постепенно увеличивали отрыв и довели матч до победы.

Самым эффективным игроком встречи стал лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 14 подборов и 12 передач. В составе «Никс» 30 очков на свой счёт записал Кармело Энтони.
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