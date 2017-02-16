«Оклахома-Сити» оказался сильнее «Нью-Йорка», Уэстбрук собрал трипл-дабл
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:105.
Хозяева не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в 12 очков, однако быстро восстановили равновесие и перехватили инициативу. Во второй половине встречи «Тандер» постепенно увеличивали отрыв и довели матч до победы.
Самым эффективным игроком встречи стал лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, оформивший
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