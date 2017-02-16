«Оклахома-Сити» оказался сильнее «Нью-Йорка», Уэстбрук собрал трипл-дабл

Хозяева не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в 12 очков, однако быстро восстановили равновесие и перехватили инициативу. Во второй половине встречи «Тандер» постепенно увеличивали отрыв и довели матч до победы.



Самым эффективным игроком встречи стал лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 14 подборов и 12 передач. В составе «Никс» 30 очков на свой счёт записал Кармело Энтони.