«Юта» разгромила «Портленд» «+23», Хэйворд набрал 22 очка
«Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:88.
«Джаз» завершили первую половину встречи с перевесом в 3 очка, а после перерыва окончательно захветили инициативу, упрочив лидерство и доведя счёт до разгромного.
Самым результативным игроком встречи оказался Гордон Хэйворд, набравший 22 очка. Лучшим среди баскетболистов «Портленда» стал Си Джей Макколлум — 18 очков.
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