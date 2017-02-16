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16 февраля 2017, 9:18 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Миннесота» одолела «Денвер», Уиггинс набрал 40 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на выезде выиграл у «Денвер Наггетс» со счётом 112:99.

Первая половина встречи проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом гостей. После перерыва «Миннесота» продолжила постепенно увеличивать отрыв и в итоге добилась победы, не отдав соперникам ни одной четверти.

Самым результативным игроком встречи стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. Лучшим среди баскетболистов «Денвера» с 22 очками стал Гари Харрис.
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