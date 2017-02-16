«Миннесота» одолела «Денвер», Уиггинс набрал 40 очков

Первая половина встречи проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом гостей. После перерыва «Миннесота» продолжила постепенно увеличивать отрыв и в итоге добилась победы, не отдав соперникам ни одной четверти.



Самым результативным игроком встречи стал Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. Лучшим среди баскетболистов «Денвера» с 22 очками стал Гари Харрис.