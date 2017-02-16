Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28792006/
16 февраля 2017, 9:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Орлеан» увёз победу из Мемфиса, Хилл набрал 23 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде выиграл у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 95:91.

Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 7 очков, а в третьей четверти довели преимущество до 18 очков. В заключительном периоде «Гриззлиз» существенно сократили отставание, но поражения избежать не сумели.

Самым результативным игроком встречи стал Соломон Хилл, набравший 23 очка. В составе хозяев следует отметить Марка Газоля, на счету которого 15 очков, 12 подборов и 9 передач.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России