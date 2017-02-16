Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28791798/
16 февраля 2017, 9:03 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Милуоки» нанёс «Бруклину» 14-е поражение подряд, Лопес набрал 36 очков

«Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 129:125.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва гости сумели уйти в отрыв, а в заключительной четверти удержали лидерство, несмотря на все старания игроков «Бруклина». Это поражение стало для «Нетс» 14-м подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Брук Лопес из «Бруклина», набравший 36 очков. На счету лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо — 33 очка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России