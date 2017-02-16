«Милуоки» нанёс «Бруклину» 14-е поражение подряд, Лопес набрал 36 очков

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва гости сумели уйти в отрыв, а в заключительной четверти удержали лидерство, несмотря на все старания игроков «Бруклина». Это поражение стало для «Нетс» 14-м подряд.



Самым результативным игроком встречи стал Брук Лопес из «Бруклина», набравший 36 очков. На счету лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо — 33 очка.