«Милуоки» нанёс «Бруклину» 14-е поражение подряд, Лопес набрал 36 очков
«Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде нанёс поражение «Бруклин Нетс» со счётом 129:125.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва гости сумели уйти в отрыв, а в заключительной четверти удержали лидерство, несмотря на все старания игроков «Бруклина». Это поражение стало для «Нетс» 14-м подряд.
Самым результативным игроком встречи стал Брук Лопес из «Бруклина», набравший 36 очков. На счету лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо — 33 очка.
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