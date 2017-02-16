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16 февраля 2017, 8:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Майами»

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде оказался сильнее «Хьюстон Рокетс», выиграв со счётом 117:109.

«Хит» завершили первую половину встречи с перевесом в 13 очков и после перерыва продолжили контролировать ход игры. В заключительной четверти «Рокетс» несколько сократили отставание, но избежать поражения не смогли.

Самым эффективным игроком встречи оказался Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 12 подборов и 12 передач. В составе победителей стоит отметить Горана Драгича (23 очка) и Хассана Уайтсайда (23 очка + 14 подборов).
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