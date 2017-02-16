Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Майами»
В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде оказался сильнее «Хьюстон Рокетс», выиграв со счётом 117:109.
«Хит» завершили первую половину встречи с перевесом в 13 очков и после перерыва продолжили контролировать ход игры. В заключительной четверти «Рокетс» несколько сократили отставание, но избежать поражения не смогли.
Самым эффективным игроком встречи оказался Джеймс Харден, оформивший
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