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16 февраля 2017, 8:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

33 очка Томаса помогли «Бостону» переиграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётом 116:108.

Первая половина встречи завершилась вничью. В третьей четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв. В заключительном отрезке матча «Филадельфия» восстановила равновесие, но затем позволила сопернику оторваться вновь. Бостонцы удержали лидерство до финальной сирены.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас из «Бостона», набравший 33 очка. В составе «Филадельфии» стоит отметить Дарио Сарича, оформившего дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.
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