31 очко Джеймса помогло «Кливленду» выиграть у «Индианы»

Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов с небольшим преимуществом, а решающей стала заключительная четверть, которая прошла под полным контролем «Кливленда».



Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Кавальерс» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, на счету которых соответственно 31 и 26 очков. Лучшим в составе гостей стал Гленн Робинсон, набравший 19 очков.



Это поражение стало для «Индианы» пятым кряду.