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16 февраля 2017, 8:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

31 очко Джеймса помогло «Кливленду» выиграть у «Индианы»

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Индианы Пэйсерс» со счётом 113:104.

Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов с небольшим преимуществом, а решающей стала заключительная четверть, которая прошла под полным контролем «Кливленда».

Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Кавальерс» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, на счету которых соответственно 31 и 26 очков. Лучшим в составе гостей стал Гленн Робинсон, набравший 19 очков.

Это поражение стало для «Индианы» пятым кряду.
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