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16 февраля 2017, 8:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» разгромил «Орландо» «+28», Олдридж набрал 23 очка, Леонард — 22

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на выезде выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 107:79.

Гости уже по итогам первой четверти ушли в отрыв на 14 очков, и в дальнейшем лишь продолжили увеличивать преимущество, доведя счёт до разгромного.

Самыми результативными игроками встречи стали Ламаркус Олдридж и Кавай Леонард из «Сан-Антонио», набравшие соответственно 23 и 22 очка. В составе хозяев лучшим с 16 очками и 10 подборами оказался Никола Вучевич.
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