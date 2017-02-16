Гости уже по итогам первой четверти ушли в отрыв на 14 очков, и в дальнейшем лишь продолжили увеличивать преимущество, доведя счёт до разгромного.



Самыми результативными игроками встречи стали Ламаркус Олдридж и Кавай Леонард из «Сан-Антонио», набравшие соответственно 23 и 22 очка. В составе хозяев лучшим с 16 очками и 10 подборами оказался Никола Вучевич.