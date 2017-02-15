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Их активы оценили в $ 3,3 млрд. Второе место со стоимостью в $ 3 млрд заняли «Лос-Анджелес Лейкерс». На третьей строчке с ценой в $ 2,6 млрд оказались «Голден Стэйт Уорриорз».



Действующих чемпионов «Кливленд Кавальерс» оценили в $ 1,2 млрд, что поместило их на 11-е место. Самым недорогим клубом лиги стали «Нью-Орлеан Пеликанс». Их оценили в $ 750 млн.



Стоимость клубов НБА:

1. «Нью-Йорк Никс» — $ 3,3 млрд

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 3 млрд

3. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 2,6 млрд

4. «Чикаго Буллз» — $ 2,5 млрд

5. «Бостон Селтикс» — $ 2,2 млрд

6. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 2 млрд

7. «Бруклин Нетс» — $ 1,8 млрд

8. «Хьюстон Рокетс» — $ 1,65 млрд

9. «Даллас Маверикс» — $ 1,45 млрд

10. «Майами Хит» — $ 1,35 млрд.