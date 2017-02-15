«Нью-Йорк» признан самым дорогим клубом НБА, «Кливленд» — 11-й
«Нью-Йорк Никс» признаны самым дорогим клубом в НБА по оценке журнала Forbes.
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Их активы оценили в $ 3,3 млрд. Второе место со стоимостью в $ 3 млрд заняли «Лос-Анджелес Лейкерс». На третьей строчке с ценой в $ 2,6 млрд оказались «Голден Стэйт Уорриорз».
Действующих чемпионов «Кливленд Кавальерс» оценили в $ 1,2 млрд, что поместило их на 11-е место. Самым недорогим клубом лиги стали «Нью-Орлеан Пеликанс». Их оценили в $ 750 млн.
Стоимость клубов НБА:
1. «Нью-Йорк Никс» — $ 3,3 млрд
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 3 млрд
3. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 2,6 млрд
4. «Чикаго Буллз» — $ 2,5 млрд
5. «Бостон Селтикс» — $ 2,2 млрд
6. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 2 млрд
7. «Бруклин Нетс» — $ 1,8 млрд
8. «Хьюстон Рокетс» — $ 1,65 млрд
9. «Даллас Маверикс» — $ 1,45 млрд
10. «Майами Хит» — $ 1,35 млрд.
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