Джабари Паркер успешно перенёс операцию на разорванной связке

Паркер порвал связку в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». По оценкам специалистов, процесс восстановления займёт 12 месяцев и в нынешнем году форвард на площадку не вернётся. В 2014 году баскетболист уже получал аналогичную травму.



В текущем сезоне Паркер принял участие в 51 матче, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.