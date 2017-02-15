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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28787801/
15 февраля 2017, 18:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джабари Паркер успешно перенёс операцию на разорванной связке

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер успешно перенёс операцию по восстановлению передней крестообразной связки левого колена.

Паркер порвал связку в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». По оценкам специалистов, процесс восстановления займёт 12 месяцев и в нынешнем году форвард на площадку не вернётся. В 2014 году баскетболист уже получал аналогичную травму.

В текущем сезоне Паркер принял участие в 51 матче, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.
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