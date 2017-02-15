Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28778869/
15 февраля 2017, 9:10 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» уступили «Сакраменто» в матче НБА, на счету Тимофея Мозгова 4 очка

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступили «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Баскетболисты Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> дома уступили Сакраменто в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 97:96 (29:23, 14:18, 27:23, 27:32). Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, сделавший дабл-дабл (40 очков + 12 подборов). У «Лейкерс» наиболее результативен был Луис Уильямс, набравший 29 очков.

Российский легионер «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 11 минут, набрал 4 очка и сделал 3 подбора.

«Сакраменто», одержавший четвертую победу подряд, в следующем матче 15 февраля сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес» в этот же день встретится в гостях с «Финиксом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами