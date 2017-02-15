«Лейкерс» уступили «Сакраменто» в матче НБА, на счету Тимофея Мозгова 4 очка

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Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 97:96 (29:23, 14:18, 27:23, 27:32). Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, сделавший дабл-дабл (40 очков + 12 подборов). У «Лейкерс» наиболее результативен был Луис Уильямс, набравший 29 очков.

Российский легионер «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 11 минут, набрал 4 очка и сделал 3 подбора.

«Сакраменто», одержавший четвертую победу подряд, в следующем матче 15 февраля сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес» в этот же день встретится в гостях с «Финиксом».