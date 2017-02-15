«Лейкерс» уступили «Сакраменто» в матче НБА, на счету Тимофея Мозгова 4 очка
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступили «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая во вторник в
Российский легионер «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 11 минут, набрал 4 очка и сделал 3 подбора.
«Сакраменто», одержавший четвертую победу подряд, в следующем матче 15 февраля сыграет на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес» в этот же день встретится в гостях с «Финиксом».
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