Дабл-даблы Джеймса, Томпсона и Фрая помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту» в НБА

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе во вторник, завершилась победой гостей со счетом 116:108 (26:30, 43:31, 24:32, 23:15). По дабл-даблу в составе победителей сделали Леброн Джеймс (25 очков и 14 передач), Ченнинг Фрай (21 очко и 10 подборов) и Тристан Томпсон (14 очков и 11 подборов).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, набравший 41 очко. Карл-Энтони Таунс добавил команде 26 баллов, а Горги Дженг оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

В еще одном матче дня «Чикаго» дома обыграл «Торонто» — 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30).