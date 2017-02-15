Дабл-даблы Джеймса, Томпсона и Фрая помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту» в НБА
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Миннеаполисе во вторник, завершилась победой гостей со счетом 116:108 (26:30, 43:31, 24:32, 23:15). По
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, набравший 41 очко.
В еще одном матче дня «Чикаго» дома обыграл «Торонто» — 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30).
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