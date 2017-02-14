Поколение Йо. Европейский плацдарм в НБА продолжает расширяться

В нынешнем сезоне поражения «Голден Стэйт» уже не такая редкость, как годом ранее. И даже с разницей «-20» подопечные Стива Керра с начала чемпионата проигрывали не раз и не два. Но всё же так эффектно побить «Уорриорз» их же самым грозным оружием, как это сделал «Денвер», не удавалось ещё никому. А одним из главных героев сенсации дня стал дуэт оформившего второй за пару недель трипл-дабл Николы Йокича и Хуанчо Эрнангомеса, записавшего в актив 27 очков.



Именно эта пара может служить образцом нового поколения европейских игроков в лиге. Раньше о таких говорили, что они покоряют НБА подобно иноземным первооткрывателям новых земель. Но сейчас молодых талантливых европейцев стало настолько много, что их, скорее, можно назвать одним из племён лиги. Это подтверждает и тот факт, что уже третий год подряд Матч восходящих звёзд пройдёт в формате соперничества сборной США и сборной Мира. Хотя ещё лет пять назад укомплектовать вторую из этих команд квалифицированными новичками и второгодками было бы весьма непросто. Конечно, сборная Мира состоит не только из представителей Европы, но за это время через неё прошли босниец Юсуф Нуркич, немец Деннис Шрёдер, француз Руди Гобер, грек Яннис Адетокунбо, хорват Марио Хезонья, швейцарец Клинт Капела, а в нынешнем сезоне на площадку второй раз подряд выйдут серб Йокич с латвийцем Кристапсом Порзингисом и впервые хорват Дарио Шарич с литовцем Домантасом Сабонисом. А кроме того, недостаточно громко или слишком поздно заявили о себе испанские братья Вилли и Хуанчо Эрнангомесы, их соотечественник Алекс Абринес, австриец Якоб Пёльтль, хорваты Ивица Зубац и Драган Бендер.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.27777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQegF2vFJoZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Triple-Double watch for Nikola! #Nuggets #MileHighBasketball</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Denver Nuggets (@nuggets) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-14T03:16:11+00:00">Feb 13, 2017 at 7:16pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Составить из нового поколения Старого Света полноценную сборную мешает лишь то, что большинство из них относится к передней линии. Причём иногда молодым европейским талантам становится тесно даже в рамках одной команды. Так Нуркич не сумел наладить взаимодействие с Йокичем и с радостью согласился на обмен в «Портленд». А на его месте в первом же матче блестяще проявил себя Эрнангомес-младший, отправивший в кольцо «Голден Стэйт» 6 из 9 трёхочковых. В отчасти схожей ситуации оказался и Зубац, сумевший полностью оправдать неожиданно свалившееся на него доверие тренера.



Такое доверие не возникает само по себе. Раньше Дирк Новицки служил в большей степени исключением из неписанного правила о том, что вокруг европейца практически невозможно построить успешную команду. И бесплодные поиски «новых Дирков» в лице Андреа Барньяни и компании лишь подтверждали уникальность немецкого феномена. Сейчас же «Атланта» отказалась от немало сделавшего для неё Джеффа Тига, чтобы дать дорогу более перспективному Шрёдеру; «Нью-Йорк» пытается сбыть с рук суперзвёздного Кармело Энтони, чтобы строить команду вокруг Порзингиса; в «Хьюстоне» и не вспоминают о Дуайте Ховарде, двигаясь к новым вершинам с Капела; Адетокунбо стал безусловным лидером «Милуоки» при наличии в команде второго номера драфта Джабари Паркера, а помешать Йокичу быть лицом нового «Денвера» при всём уважении к Эммануэлю Мудиаю сможет разве что его партнёр Хуанчо Эрнангомес. На фоне таких событий не нужно быть выдающимся новатором и любителем рискованных ходов, чтобы на месте Люка Уолтона задвинуть в запас Тимофея Мозгова и дать шанс юному хорватскому центровому.

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