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14 февраля 2017, 20:14 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Орландо» обменял Ибаку в «Торонто» на Росса и пик первого раунда

Форвард «Орландо» Серж Ибака продолжит карьеру в «Торонто», утверждает The Vertical.

В обмен «Мэджик» получат защитника Терренса Росса и пик первого раунда драфта-2017. Ибака перешел в команду из Флориды минувшим летом из «Оклахома-Сити».

Его контракт истекает в конце сезона, и в «Орландо» не были уверены в том, что испанец согласится подписать новое соглашение. Ибака принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА в составе «Мэджик», в среднем набирая 15,1 очка и делая 6,8 подбора.

26-летний Росс выступал за «Торонто» с 2012 года, когда был выбран «Рэпторс» на драфте под общим 8-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в 54 матчах регулярки, ни разу не выйдя в старте, в среднем набирая 10,4 очка, делая 2,6 подбора и 1,0 перехвата.
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