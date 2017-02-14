Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28774753/
14 февраля 2017, 19:57 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Кевин Лав пропустит шесть недель

Форвард «Кливленда» Кевин Лав сегодня перенес операцию на левом колене, сообщает клубная пресс-служба.

Предполагается, что на восстановление ему потребуется около шести недель. Напомним, что 28-летний баскетболист должен был выступить на Матче звезд в Новом Орлеане в эти выходные. Пока неизвестно, кто именно заменит его в составе команды «Востока».

В нынешнем сезоне Лав принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 20,0 очка, делая 11,1 подбора и 1,9 передачи. Это было его первое приглашение на Матч звезд с момента перехода в «Кливленд» в 2014 году. В сегодняшней игре с «Миннесотой» его в стартовом составе «Кавс» заменит Ченнинг Фрай.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Лю обеспокоен из-за травмы Лава

После тренировки «Кливленд Кавальерс» тренер команды Тайрон Лю выразил беспокойство состоянием одного из лидеров команды Кевина Лава, сообщает The Score.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Обзор трансферных новостей - есть сюрпризы

Из "Спартака" уходит полузащитник

Громкое назначение в "Локомотиве"