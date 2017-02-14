Лю обеспокоен из-за травмы Лава
После тренировки «Кливленд Кавальерс» тренер команды Тайрон Лю выразил беспокойство состоянием одного из лидеров команды Кевина Лава, сообщает The Score.
Тренер не знает, сможет ли игрок выступить в Матче звёзд НБА.
Ожидается, что Лав пропустит предстоящий матч с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоится 15 февраля. У игрока проблемы с левым коленом.
В текущем сезоне Кевин проводит на паркете по 31,9 минуты, собирая коллекцию из 20,0 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,3
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