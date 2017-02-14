Лю обеспокоен из-за травмы Лава

Тренер не знает, сможет ли игрок выступить в Матче звёзд НБА.



Ожидается, что Лав пропустит предстоящий матч с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоится 15 февраля. У игрока проблемы с левым коленом.



В текущем сезоне Кевин проводит на паркете по 31,9 минуты, собирая коллекцию из 20,0 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.