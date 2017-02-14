Мозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБА

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МОЗГОВ

Мозгов как потерял место в старте и в ротации, так до сих пор и не вернулся на площадку. Центровой «Лейкерс» с формулировкой «по решению тренера» пропустил третий матч подряд. И сами ЛАЛ, при этом, отожгли, особенно в поединке с «Милуоки» — набрали 47 очков за стартовую четверть (рекорд сезона!) и в итоге выиграли (122:114). Только Тимофей на этим праздником наблюдал очень опосредованно.

— Вообще, ситуация странная, — разводит руками глава РФБ Андрей Кириленко. — По своему таланту и по уровню, Мозгов — готовый игрок стартовой пятерки любого клуба НБА. То, что происходит в «Лейкерс» — мне непонятно. Возможно, дело в том, что клуб утратил шансы на плей-офф, и Люк Уолтон просто пытается экспериментировать, делая ставку на следующий сезон. Поэтому активнее заигрывает молодежь, оставляя Тимофея на скамейке. Плюс, команде теперь выгоднее проигрывать больше матчей, чтобы занять место как можно ниже и получить высокий выбор на драфте. В такую логику отсутствие Мозгова на площадке вполне укладывается.

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

В НБА снова выбрали лучших игроков недели — почетный статус отошел Леброну Джеймсу и Блэйку Гриффину. Последний не так давно вернулся после травмы и, видимо, всерьез изголодался по баскетболу. Учитывая, что обратным курсом в лазарет «Клипперс» отправился Крис Пол, Гриффин стал главной опцией в атаке. Итог — за последние 7 дней он набирал в среднем почти трипл-дабл: 26,0 очка, 10,3 подбора, 8,0 передач, а ЛАК одержали две победы в трех матчах. Дела у «Кавс» даже чуть лучше — три выигранных поединка из четырех, а на счету Короля — 25,5 очков, 5,8 подбора, 11,3 передачи. Согласитесь — достойно!

ДОСТИЖЕНИЕ

Но куда ярче отличился Дреймонд Грин — один из членов «большой четверки» «Уорриорз» во встрече с «Мемфисом» на выезде первым в истории сделал трипл-дабл… не набрав 10 очков! На счету Грина — 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов, до кучи — еще 5 блокшотов, при этом — лишь 4 очка… Всего-то три точных броска со средней (или два — издали) дали бы Дреймонду возможность вступить в клуб тех, кто делал квадрупл-дабл. Клуб, мягко скажем, закрытый — в нем за всю историю всего-то четыре игрока: Нейт Термонд, Элвин Робертсон, Хаким Оладжьювон и Дэвид Робинсон. Каждый отметился по разу, последним — Адмирал, в далеком 1994 году. И уж точно никто ранее в НБА не оформлял квадрупл-дабл с пятью блокшотами! Грин в принципе стал первым, кто смог набрать 10 «стилов» и 5 блокшотов с тех пор, как по этим элементам стали вести статистику (в сезоне 1973−1974).

Короче, размах вы поняли!

Но почему партнеры не помогли своему парню? Все выглядело так, будто наставник «Воинов» Стив Керр сознательно не позволил Грину добрать квадрупл — попросту убрал форварда с площадки за 2 минуты до конца. Мол, в прошлом году и так много внимания уделяли цифрам и рекордам (73 победы, все дела), в итоге — проиграли чемпионат. Так что и нечего больше за ними гнаться. Сам Грин, к слову, тоже не расстроился. По крайней мере, виду не подал.

— Меня очки не волнуют, — отметил Дреймонд. — Я лучше сделаю такой вот трипл-дабл, чем квадрупл. В конце концов, главное — победа.

«Голден Стейт» победил, да — 122:107.

ЗАЩИТА

А следом отправился на выезд в Оклахома-Сити — к толпе фанатов «Тандер», которые ждали — не могли дождаться встречи с Кевином Дюрантом.

Кевина ждал прием настолько теплый, что парень решил подстраховаться — нанял дополнительных охранников лично для собственной персоны, благодаря чему штат секьюрити команды увеличился почти в три раза! К счастью, особо им напрягаться не пришлось. Конечно, «предателя» встретили криками и свистом. Конечно, Рассел Уэстбрук старался выпрыгнуть из штанов в попытке огорчить бывшего «бро» — набрал 47 очков, 11 подборов и 8 передач. Но «Тандер» все же уступили (114:130). А на здоровье Кевина никто не покусился.

ОБИДА

В ожидании «Матча всех звезд» игроки традиционно делятся мнением о составе сборных Запада и Востока. Без огорченных и обиженных, конечно, не обходится. Одним из них внезапно оказался Ламаркус Олдридж — парень, казалось бы, спокойный и вовсе не честолюбивый. Правда, форварда «Шпор» печалил не тот факт, что его не выбрали, а только слабое представительство своей команды.

— У «Голден Стейт» — 46 побед в сезоне. У нас — 42. Но от «Воинов» на МвЗ едут четыре игрока, от нас — всего один. Мне кажется, это неправильно, — признался Олдридж. Потом добавил: — Но я не буду закатывать истерику. Я повзрослел и не стану злиться. Наоборот — просто планирую наслаждаться перерывом, чтобы затем вернуться на площадке свежим и отдохнувшим.

Напомним, что от «Воинов» в Новый Орлеан поедут Стефен Карри, Дреймонд Грин, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. От «Сперс» — только Кавай Ленард. И, честно говоря, не совсем понятно, кто мог бы еще… Статистика Олдриджа — 17,4 очка и 7,4 подбора в среднем за сезон. На «Олл-Стар» не тянет. У остальных — и того скромнее. «Сан-Антонио» славится командной игрой, приносящей результат, а не звездами-единоличниками. В конце концов, для Грегга Поповича куда приятнее тот факт, что его клуб стал первым в истории, кто 20 лет подряд обеспечивает положительный баланс побед и поражений в регулярке. А они это на днях как раз обеспечили.

СКАНДАЛ

«Никс» не удается привлекать внимание победами — команда вновь скатилась в подвал таблицы на Востоке. Но вот скандалы… Скандалами клуб славится всегда!

В недавнем матче против «Клипперс» в «Мэдисон Сквер Гарден» произошел еще один — легенду «Никс» Чарльза Оукли насильно вывели из зала, с первого ряда VIP-трибун. Толпой охранников. Поваляв предварительно 53-летнего мужчину в проходе на полу. А затем — сдали полиции. И вскоре наложили пожизненный запрет на его появление на арене.

Причиной стало якобы то, что Оукли оскорбил владельца клуба Джеймса Долана. Сам Чарльз это опроверг.

— Я провел на трибуне всего 4 минуты и ничего ему не говорил — клянусь собственной матерью, — признался Оукли. — Ко мне просто подошли охранники и спросили, чего я тут сижу. Я показал им билет. Меня попросили уйти. Я отказался. Остальное вы видели.

Как бы там ни было, чести такое отношение к легенде собственного клуба ни Долану, ни его секьюрити не делает. Сторону Чарльза заняли все. Даже Леброн поддержал ветерана фразой «Оукли — в президенты!». А главным пострадавшим в итоге оказался начальник службы безопасности арены Фрэнк Бенедетто. Его уволили. Причины сообщать не стали.

ПЕРЕХОД

И напоследок — новости из Европы. Но — про НБА. По сообщению Novosti.rs, «Денвер» ближайшим летом попытается заполучить Милоша Теодосича. Защитник ЦСКА по окончании сезона станет свободным агентом, и в свои 30 лет вполне может попробовать все-таки поиграть за океаном. Учитывая, что в «Наггетс» у него есть хороший друг — партнер по сербской сборной Никола Йокич, вместе с которым они взяли серебро в Рио. Плюс Тео вроде как интересуются и «Сан-Антонио», и «Юта». Есть одно «но» — уехав в США, Милош автоматически утратит статус «лучшего баскетболиста не из НБА».

Но, подозреваем, он сможет с этим жить.