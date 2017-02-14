Мозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБА
Три пропущенных Мозговым матча, удивительный рекорд Дреймонда Грина и слухи о возможном переезде в «Денвер» лидера ЦСКА Милоша Теодосича. Что происходит в сильнейшей лиге мира?
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Видимо, что-то случилось...
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МОЗГОВ
Мозгов как потерял место в старте и в ротации, так до сих пор и не вернулся на площадку. Центровой «Лейкерс» с формулировкой «по решению тренера» пропустил третий матч подряд. И сами ЛАЛ, при этом, отожгли, особенно в поединке с «Милуоки» — набрали 47 очков за стартовую четверть (рекорд сезона!) и в итоге выиграли (122:114). Только Тимофей на этим праздником наблюдал очень опосредованно.
— Вообще, ситуация странная, — разводит руками глава РФБ Андрей Кириленко. — По своему таланту и по уровню, Мозгов — готовый игрок стартовой пятерки любого клуба НБА. То, что происходит в «Лейкерс» — мне непонятно. Возможно, дело в том, что клуб утратил шансы на
ИГРОКИ НЕДЕЛИ
В НБА снова выбрали лучших игроков недели — почетный статус отошел Леброну Джеймсу и Блэйку Гриффину. Последний не так давно вернулся после травмы и, видимо, всерьез изголодался по баскетболу. Учитывая, что обратным курсом в лазарет «Клипперс» отправился Крис Пол, Гриффин стал главной опцией в атаке. Итог — за последние 7 дней он набирал в среднем почти трипл-дабл: 26,0 очка, 10,3 подбора, 8,0 передач, а ЛАК одержали две победы в трех матчах. Дела у «Кавс» даже чуть лучше — три выигранных поединка из четырех, а на счету Короля — 25,5 очков, 5,8 подбора, 11,3 передачи. Согласитесь — достойно!
ДОСТИЖЕНИЕ
Но куда ярче отличился Дреймонд Грин — один из членов «большой четверки» «Уорриорз» во встрече с «Мемфисом» на выезде первым в истории сделал
Короче, размах вы поняли!
Но почему партнеры не помогли своему парню? Все выглядело так, будто наставник «Воинов» Стив Керр сознательно не позволил Грину добрать квадрупл — попросту убрал форварда с площадки за 2 минуты до конца. Мол, в прошлом году и так много внимания уделяли цифрам и рекордам (73 победы, все дела), в итоге — проиграли чемпионат. Так что и нечего больше за ними гнаться. Сам Грин, к слову, тоже не расстроился. По крайней мере, виду не подал.
— Меня очки не волнуют, — отметил Дреймонд. — Я лучше сделаю такой вот
«Голден Стейт» победил, да — 122:107.
ЗАЩИТА
А следом отправился на выезд в
Кевина ждал прием настолько теплый, что парень решил подстраховаться — нанял дополнительных охранников лично для собственной персоны, благодаря чему штат секьюрити команды увеличился почти в три раза! К счастью, особо им напрягаться не пришлось. Конечно, «предателя» встретили криками и свистом. Конечно, Рассел Уэстбрук старался выпрыгнуть из штанов в попытке огорчить бывшего «бро» — набрал 47 очков, 11 подборов и 8 передач. Но «Тандер» все же уступили (114:130). А на здоровье Кевина никто не покусился.
ОБИДА
В ожидании «Матча всех звезд» игроки традиционно делятся мнением о составе сборных Запада и Востока. Без огорченных и обиженных, конечно, не обходится. Одним из них внезапно оказался Ламаркус Олдридж — парень, казалось бы, спокойный и вовсе не честолюбивый. Правда, форварда «Шпор» печалил не тот факт, что его не выбрали, а только слабое представительство своей команды.
— У «Голден Стейт» — 46 побед в сезоне. У нас — 42. Но от «Воинов» на МвЗ едут четыре игрока, от нас — всего один. Мне кажется, это неправильно, — признался Олдридж. Потом добавил: — Но я не буду закатывать истерику. Я повзрослел и не стану злиться. Наоборот — просто планирую наслаждаться перерывом, чтобы затем вернуться на площадке свежим и отдохнувшим.
Напомним, что от «Воинов» в Новый Орлеан поедут Стефен Карри, Дреймонд Грин, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. От «Сперс» — только Кавай Ленард. И, честно говоря, не совсем понятно, кто мог бы еще… Статистика Олдриджа — 17,4 очка и 7,4 подбора в среднем за сезон. На «Олл-Стар» не тянет. У остальных — и того скромнее. «Сан-Антонио» славится командной игрой, приносящей результат, а не
СКАНДАЛ
«Никс» не удается привлекать внимание победами — команда вновь скатилась в подвал таблицы на Востоке. Но вот скандалы… Скандалами клуб славится всегда!
В недавнем матче против «Клипперс» в «Мэдисон Сквер Гарден» произошел еще один — легенду «Никс» Чарльза Оукли насильно вывели из зала, с первого ряда
Причиной стало якобы то, что Оукли оскорбил владельца клуба Джеймса Долана. Сам Чарльз это опроверг.
— Я провел на трибуне всего 4 минуты и ничего ему не говорил — клянусь собственной матерью, — признался Оукли. — Ко мне просто подошли охранники и спросили, чего я тут сижу. Я показал им билет. Меня попросили уйти. Я отказался. Остальное вы видели.
Как бы там ни было, чести такое отношение к легенде собственного клуба ни Долану, ни его секьюрити не делает. Сторону Чарльза заняли все. Даже Леброн поддержал ветерана фразой «Оукли — в президенты!». А главным пострадавшим в итоге оказался начальник службы безопасности арены Фрэнк Бенедетто. Его уволили. Причины сообщать не стали.
ПЕРЕХОД
И напоследок — новости из Европы. Но — про НБА. По сообщению Novosti.rs, «Денвер» ближайшим летом попытается заполучить Милоша Теодосича. Защитник ЦСКА по окончании сезона станет свободным агентом, и в свои 30 лет вполне может попробовать
Но, подозреваем, он сможет с этим жить.
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