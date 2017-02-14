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14 февраля 2017, 14:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Восстановление Джей Ар Смита проходит с опережением графика

По информации ESPN, защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит восстанавливается после травмы с опережением графика.

Ожидается, что в начале марта игрок возобновит тренировки.

Напомним, что в конце декабря Смит получил перелом большого пальца правой руки и перенёс операцию. Ранее предполагалось, что 31-летний защитник вернётся на паркет в конце марта или начале апреля.

В текущем сезоне Джей Ар проводит на паркете по 28,9 минуты, собирая коллекцию из 8,6 очка, 2,1 подбора, 1,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.
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