Леброн Джеймс и Блэйк Гриффин — лучшие игроки недели в НБА
Форварды Леброн Джеймс из «Кливленд» и Блэйк Гриффин из «Клипперс» признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.
Джеймс на минувшей неделе набирал 25,5 очка, делал 5,8 подбора и 11,3 передачи в среднем за матч, при этом «Кавальерс» одержали 3 победы в 4 встречах. Гриффин помог «Клипперс» победить в 2 играх из 3, набирая в среднем 26,0 очка, делая 10,3 подбора и 8,0 передачи.
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