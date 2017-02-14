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14 февраля 2017, 14:37 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс и Блэйк Гриффин — лучшие игроки недели в НБА

Форварды Леброн Джеймс из «Кливленд» и Блэйк Гриффин из «Клипперс» признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

Джеймс на минувшей неделе набирал 25,5 очка, делал 5,8 подбора и 11,3 передачи в среднем за матч, при этом «Кавальерс» одержали 3 победы в 4 встречах. Гриффин помог «Клипперс» победить в 2 играх из 3, набирая в среднем 26,0 очка, делая 10,3 подбора и 8,0 передачи.
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