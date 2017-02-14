Джеймс на минувшей неделе набирал 25,5 очка, делал 5,8 подбора и 11,3 передачи в среднем за матч, при этом «Кавальерс» одержали 3 победы в 4 встречах. Гриффин помог «Клипперс» победить в 2 играх из 3, набирая в среднем 26,0 очка, делая 10,3 подбора и 8,0 передачи.