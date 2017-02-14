Представители клуба НБА «Лейкерс» провели переговоры с центровым Сандерсом

Отмечается, что в подписании соглашения с 28-летним центровым заинтересован лично главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон, который следил за выступлениями Сандерса в «Милуоки».

«Он был великолепным оборонительным игроком, мастером подборов», — сказал Уолтон.

Однако в заявке «Лейкерс» уже значатся максимальное количество игроков — 15. Соответственно, чтобы оформить переход Сандерса, руководству клуба придется отчислить из команды одного из своих игроков. Ранее центровой клуба 30-летний россиянин Тимофей Мозгов выведен из стартовой пятерки.

Сандерс был выбран «Милуоки» в первом раунде на драфте 2010 года под общим 15-м номером, всего за клуб провел 233 игры, набирая в среднем по 6,5 очка, 5,8 подбора и 1,8 блокшота. Фактически приостановил свою карьеру в 2015 году после отбытия второй дисквалификации за употребление марихуаны, однако в январе 2017 года объявил о намерении продолжить выступления.