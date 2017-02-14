Баскетболисты «Атланты» в овертайме обыграли «Портленд» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Портленда», завершилась со счетом 109:104 (21:28, 21:20, 33:26, 22:23, 12:7) в пользу гостей, в составе которых Дуайт Ховард сделал дабл-дабл (19 очков, 16 подборов), а Тим Хардуэй-младший набрал 25 очков. У «Портленда» Си Джей Макколлум отметился 26 очками, по дабл-даблу сделали Эд Дэвис (11 очков, 13 подборов) и Аль-Фарук Амину (14 очков, 15 подборов).

В следующем матче «Портленд» 15 февраля на выезде встретится с «Ютой», а «Атланта» в тот же день в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».