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14 февраля 2017, 10:56 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Атланты» в овертайме обыграли «Портленд» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Атланты Хокс» в овертайме обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая на площадке «Портленда», завершилась со счетом 109:104 (21:28, 21:20, 33:26, 22:23, 12:7) в пользу гостей, в составе которых Дуайт Ховард сделал дабл-дабл (19 очков, 16 подборов), а Тим Хардуэй-младший набрал 25 очков. У «Портленда» Си Джей Макколлум отметился 26 очками, по дабл-даблу сделали Эд Дэвис (11 очков, 13 подборов) и Аль-Фарук Амину (14 очков, 15 подборов).

В следующем матче «Портленд» 15 февраля на выезде встретится с «Ютой», а «Атланта» в тот же день в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».
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