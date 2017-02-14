Баскетболисты «Атланты» в овертайме обыграли «Портленд» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Атланты Хокс» в овертайме обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая на площадке «Портленда», завершилась со счетом 109:104 (21:28, 21:20, 33:26, 22:23, 12:7) в пользу гостей, в составе которых Дуайт Ховард сделал
В следующем матче «Портленд» 15 февраля на выезде встретится с «Ютой», а «Атланта» в тот же день в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».
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